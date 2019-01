Facebook-Betrug: Nutzer werden gewarnt

Wie die Kissinger Polizei mitteilt, kam es auf der Internetplattform "Facebook" in der vergangenen Woche zu einem Internetbetrug mit einem Beuteschaden in Höhe von circa 3100 Euro. Im Oktober 2018 hatte eine 47-jährige Facebook-Nutzerin über die Plattform eine, laut Profilangaben, männliche Person kennen gelernt und zu dieser ein Vertrauensverhältnis aufgebaut. Mitte Januar bat der unbekannte Kontakt aufgrund von Geldproblemen die Frau, Schulgeld für die Tochter zu überweisen. Dieser Aufforderung kam die 47-Jährige nach und überwies insgesamt 3000 Pfund auf ein Konto in Großbritannien.

Nach weiteren Geldforderungen verständigte die Geschädigte letztendlich die Polizei. Bisher hat man über den Facebook-Kontakt keine näheren Informationen bis auf die britischen Kontodaten. Aufgrund der bisherigen Nachforschungen bei Facebook konnten der oder die Täter noch nicht ermittelt werden. Die Polizei warnt angesichts dieser Betrugsmasche davor, an unbekannte Internet-Kontakte Geld zu überweisen. pol