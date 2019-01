Fabian Dyllus führt die Tiefensteiner Siedler

Über 25 Jahre hatte Mathias Langbein der Siedlergemeinschaft Tiefenstein angehört und sie als Vorsitzender geprägt. Nach seinem Tod im vergangenen September wurde nun bei der Hauptversammlung der Siedler Fabian Dyllus zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Der frisch gekürte Vorsitzende durfte dann auch gleich ein langjähriges Mitglied ehren. Mit dem Treueabzeichen des Bezirksverbands Oberfranken im Verband Wohneigentum wurde Reinhold Hofmann für 50-jährige Treue ausgezeichnet.

Dyllus ließ dann die Veranstaltungen, vom Dämmerschoppen bis zum Wirtshaussingen, des vergangenen Jahres Revue passieren. In der Siedlergemeinschaft Tiefenstein sind 68 Siedlerstellen und zehn Fördermitglieder registriert.

Geräte-Ausleihe rückläufig

Gerätewart Dieter Walter berichtete über die Zahl der Ausleihen des Häckslers, Vertikutierers, der Düngelanze und der Beeren- und Obstpresse, die gegenüber dem Vorjahr etwa gleich geblieben seien. Insgesamt betrachtet benötigten die Gartenfreunde immer weniger die vereinseigenen Gartengeräte. Das Amt des Gerätewartes hatte Walter im Januar 1979 übernommen und in dieser Zeit mit vier Vorsitzenden der Siedlergemeinschaft eng zusammengearbeitet. 40 Jahre seien so zusammengekommen, sagte der Gerätewart. Er könne es sich durchaus vorstellen, noch einige Jahre diesen Posten in der Siedlergemeinschaft Tiefenstein auszuüben.

Wie Kreisvorsitzender Alexander Blessinger berichtete, wurde Landespräsident Siegmund Schauer für sein Engagement um bezahlbares Wohneigentum mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Blessinger unterstrich damit die bundesweite Bedeutung des Verbandes. Zudem sei der Verband Wohneigentum nun auch bei Facebook präsent und nutze die neuen Medien.

Das Förderkriterium "Mitarbeit" sei ausschlaggebend, um Zuschüsse vom Bezirk zu bekommen, informierte Blessinger. Indikator dafür sei die aktive Teilnahme der Gemeinschaften und ihrer Vertreter an Sitzungen und Tagungen des Kreis- und Bezirksverbandes. Gründe, Wohneigentum zu fördern, gebe es genug. Stimme der Mix aus Eigentümern und Mietern im Quartier, profitierten alle davon, sagte der stellvertretende Bezirksvorsitzende Hans-Jürgen Amend. Doch nur etwa 45 Prozent der Deutschen besäßen Wohneigentum. Im europäischen Vergleich zähle die Bundesrepublik damit zu den Schlusslichtern.

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: neuer Vorsitzender ist Fabian Dyllus, Zweiter Vorsitzender Thomas Morgenroth, Kassiererin Ulrike Langbein, Schriftführerin und Heimwartin Brunhilde Morgenroth und Gerätewart Dietrich Walter. des