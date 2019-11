Eyrichshof stellt um auf Winterszeit

Eckehard Kiesewetter Noch keine Woche ist seit Umstellung der Uhren vergangen. Die Sommerkleidung ist weggepackt und auch die Natur hat sich - erstaunlich pünktlich - mit Nachtfrösten eingestimmt: Alle Zeiger stehen auf Winter(s)zeit, erst recht in Schloss Eyrichshof, wo am Wochenende vom 7. bis 10. November zum vierten Mal und an vier Tagen die kalte Jahreszeit mit einem großen Markt eingeläutet wird.

Baron Hermann von Rotenhan erwartet dazu mehr als 120 Aussteller und einmal mehr tausende von Besuchern auf dem Schlossgelände. "Kommen Sie vorbei und vergewissern Sie sich, dass wir uns viel Neues ausgedacht haben", wirbt der Schlossbesitzer in winterlicher Atmosphäre und Wochen bevor allerorten die Advents- und Weihnachtsmärkte stattfinden, verbreitet die "Winterszeit" einen ersten Hauch vor-festlicher Freude.

Stimmungsvolle Illumination

Am Donnerstag, 7. November, um 15 Uhr öffnet der weihnachtlich dekorierte Markt, der mit Mode, Schmuck, Geschenken, Weihnachtsartikeln, Einrichtungsgegenständen und Antiquitäten, Kunsthandwerk und Kulinarik geeignet ist, manche Erledigungen auf den weihnachtlichen Wunschzetteln abzuarbeiten.

Sobald es dämmert, wird das Schlossgelände stimmungsvoll illuminiert. Lichtkünstler Norbert E. Wirner und Susanne Memmert werden die Fassade des Schlosses als Projektionsfläche für eine fantastische Zeitreise nutzen und Fabian Rieger zeigt eine Feuershow mit artistischen Einlagen (Donnerstag und Samstag, 18 und 19 Uhr).

Vorndran liest

Erfolgsautor Helmut Vorndran liest am Sams- und Sonntag jeweils um 15.30 Uhr im Schloss aus seinem neuen Frankenkrimi "Lupinenkind". Kinder dürfen sich auf Gespensterführungen sowie Laternen- und Fackelzüge (jeweils 18 Uhr) freuen. Nebenher wird gebastelt und es gibt Live-Musik zu hören. Die Jagdhornbläsergruppe aus Ebern spielt am Samstag, die Blaskapelle Kraisdorf am Sonntag (jeweils 14 Uhr).

Das Schlossgelände steht für Besucher wie folgt offen: Donnerstag, 7. November: 15 bis 20 Uhr; Freitag und Samstag, 8. und 9. November, jeweils von 11 bis 20 Uhr, und Sonntag, 10. November, 11 bis 19 Uhr. Näheres zur Winterszeit in Schloss Eyrichshof, auch über die Eintrittspreise, ist zu erfahren unter www.winterszeit.com oder unter www.facebook.de/eyrichshof.