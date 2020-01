Eyjolfsson: "Es gab keine Gespräche mit dem HSC"

Die Gerüchteküche brodelt. Der HSC Coburg soll Interesse an Adalsteinn Eyjolfsson haben. Der Trainer des Erstligisten HC Erlangen beendet am Ende der laufenden Saison sein Engagement in der Universitätsstadt und ist für eine neue Herausforderung bereit.

"Ich habe mich noch nicht entschieden, doch momentan geht die Tendenz Richtung Heimat", erklärte der Isländer. Kontakt oder gar eine Offerte aus der Vestestadt hätte es bisher noch nicht gegeben. Außerdem habe der HSC Coburg doch mit Jan Gorr einen Trainer, der noch einen Vertrag bis 2021 hat.

Ausschließen will der dreifache Familienvater ein weiteres Traineramt in Deutschland aber keineswegs. Doch das seit Kurzem in Coburg kursierende Gerücht, dass er mit Verantwortlichen der "Gelb-Schwarzen" über eine künftige Zusammenarbeit bereits verhandelt hätte, verweist der 42-Jährige ins Reich der Fabel.

Sein Klub, der HC Erlangen, hat für die nächste Saison den 24-jährigen schwedischen EM-Teilnehmer Simon Jeppsson von der SG Flensburg Handewitt verpflichtet. Der 2,03 Meter große Rückraumspieler wurde in den vergangenen zwei Jahren jeweils deutscher Meister mit Flensburg und spielte drei Jahre lang in der EHF Champions League. Torwart Carsten Lichtlein verlässt den HC Erlangen im Sommer Richtung GWD Minden. ct