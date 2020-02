Exzellente Leistungen von Schülern des Ernestinums beim Landeswettbewerb Mathematik

Mit elf ersten, vier zweiten und drei dritten Preisen in der ersten Runde erzielte das Gymnasium Ernestinum beim diesjährigen 22. Landeswettbewerb Mathematik wie in den letzten Jahren ein herausragendes Ergebnis. Einer Pressemitteilung zufolge zeigten 28 Ernestiner mathematisches Geschick, Kreativität und Ausdauer bei der Lösung der anspruchsvollen Aufgaben, neun der Mathe-Profis konnten sogar mit dem Erreichen der größtmöglichen Punktezahl glänzen.

"Es bereitet zahlreichen Schülerinnen und Schülern des Ernestinums und auch mir als Betreuungslehrerin große Freude, wenn beim Knobeln an den ansprechenden Aufgaben des Landeswettbewerbs der Funke der Mathematik entflammt - Kinder und Jugendliche mit ganz unterschiedlichen Noten im Fach Mathematik arbeiten begeistert an der Lösung der Aufgaben und lernen nebenbei sehr viel", sagt beeindruckt die stellvertretende Schulleiterin Annett Rauch-Weise, die als Kontaktlehrkraft seit über einem Jahrzehnt die Wettbewerbsdurchführung am Ernestinum betreut und hierzu auch einen Kurs der Regionalen Begabtenförderung Oberfranken leitet. Schulleiter Bernd Jakob ergänzt: "Gerade in einer Zeit, die für die Jugendlichen vielfach vom schnellen Medienkonsum geprägt ist, ist es wichtig, dass sie bei der Beschäftigung mit den kniffeligen Wettbewerbsaufgaben lernen, wie weit man mit eigenen Ideen, Fleiß und Durchhaltevermögen kommen kann."

Die 15 mit einem ersten oder zweiten Preis ausgezeichneten Schüler nehmen derzeit an der zweiten Runde des Wettbewerbs teil. Die Besten qualifizieren sich für die Teilnahme an einem mehrtägigen mathematischen Seminar. In der 1. Runde konnten folgende Schüler Preise erringen: Erste Preise: 7. Klasse: Laurenz Jakob, 8. Klasse: Daniel Cionoiu, 9. Klasse: Fabian Fronda, Moritz Jakob, 10. Klasse: Anna-Lena Fischer, Moritz Gast, Hendrik Herrmann, Rebecca Leib, Niklas Pültz, Reinhold Strese, Evi Truckenbrod; zweite Preise: 9. Klasse: Johanna Kotschy, Viktoria Sauerland, Adela Theis, Emmy Wank, dritte Preise: 7. Klasse: Alba Dietze, 10. Klasse: Madleen Pause, Sofie Schlüter. Die größtmögliche Punktezahl erzielten außer Laurenz Jakob weiterhin Anna-Lena Fischer, Fabian Fronda, Moritz Gast, Hendrik Herrmann, Moritz Jakob, Rebecca Leib, Niklas Pültz und Evi Truckenbrod. red