Extremsportler berichtet

Ein Vortrag von Prof. Julia Obertreis (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) über "75 Jahre Kriegsende - Erinnerungskultur und Geschichtspolitik in Russland und der Ukraine" eröffnet am Mittwoch, 15. Januar, um 19 Uhr, die diesjährigen Russisch-deutschen Wochen an der Volkshochschule Erlangen (Friedrichstraße 19).

Bis zum 13. Februar wartet die Veranstaltungsreihe mit gut einem Dutzend Vorträgen, Sprachkursen, Puppentheater und kulinarischen Ereignissen auf, zumeist bei freiem Eintritt - mit Ausnahme der Sprachkurse.

Nächster Gast des Festivals ist der Erlanger Extremradler Peter Smolka. Am Montag, 20. Januar, 19 Uhr, berichtet er in Wort und Bild von seiner 2013 gestarteten, 85 000 Kilometer langen Weltumfahrung, die ihn in alle Partnerstädte Erlangens führte, auch nach Wladimir.

Die Russisch-deutschen Wochen in Erlangen sind offen für alle am Austausch interessierten Bürger. red