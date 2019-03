Extra-Lob für den Kassier

Die Feuerwehr Pechgraben hat nicht nur mehr als 20 echte Aktive, sondern zusätzlich eine Senioren-Feuerwehr, die dem Zusammenhalt in der Truppe dient. "Bei uns harmonieren Jung und Alt prächtig", sagte Kommandant Alexander Meixner bei der Jahresversammlung im Popp'n-Keller.

Mit seiner rührigen Schar sei er zufrieden, mit zwölf Übungen habe man sich fit gehalten und musste auch zweimal bei einem Ernstfall eingreifen. "Ein Mal haben wir einen größeren Feldbrand unter Kontrolle gebracht", lobte er. Dann sei man noch zu einer Feueralarmierung im Heinersreuther Altenheim ausgerückt und könne zudem mit Erfolg auf eine Leistungsprüfung "Wasser" zurückblicken. Weiter ist das Feuerwehrhaus in Eigenregie auf den aktuellen Stand gehievt worden. Für 2019 plant die Wehr eine Übung mit Löschwasser, "was bei uns in den trockenen Gebieten eine wichtige Maßnahme ist". Die Beteilungen am Dorffest und an der Dorfweihnacht gehören ebenfalls zum Programm.

Vorsitzender Jonas Paulini, erst 22 Jahre alt, sprach von einem reibungslosen Jahr. Super nannte er den Feuerwehr-Stammtisch, "da werden gute Ideen geboren". Und man habe auch Neues im Blick: Angedacht ist auf dem Dorfplatz eine Hinweistafel, die zu den einzelnen Anwesen führt, "weil wir keine Straßennamen haben. Das hilft zur schnelleren Orientierung bei Rettungseinsätzen". Bürgermeister Harald Hübner sagte seine Unterstützung zu. Und nannte die Wehr einen festen Bestandteil der Dorfgemeinschaft.

Gut gewirtschaftet haben die Pechgrabener, wie Kassier Markus Gräf erläuterte. Er selbst wurde für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst mit dem Staatlichen Ehrenzeichen in Silber ausgezeichnet. "Er ist ein echtes Vorbild", betonte Kreisbrandinspektor Siegfried Zillig. Der Brandexperte machte auf die Aktion "CO macht k.o." aufmerksam und appellierte, in Räumen mit offenem Feuer und beim Schüren stets an das Kohlenmonoxyd zu denken. hw