Die Pfarrei Haßfurt lädt am morgigen Samstag um 18.30 Uhr zu einem Extra-Gottesdienst in die Ritterkapelle ein. Dabei handelt es sich um eine Gottesdienstform der besonderen Art, die immer unter einem speziellen Thema steht, das frei, neuartig, jung und teilweise auch ungewöhnlich aufbereitet wird. Da der Gottesdienst am Vorabend des Kirchweihfestes in Haßfurt stattfindet, dreht er sich diesmal um die Kirche und trägt den Titel "Extra Traum[a]", teilt Pfarrer Stephan Eschenbacher mit. red