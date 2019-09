"Extinction Rebellion" will heute "swarmen"

"Extinction Rebellion" (XR) Erlangen plant am Samstag 7. September, ein "Swarming" durch die Innenstadt, um auf die Dringlichkeit der ökologischen Krise aufmerksam zu machen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Demonstration wird um 14 Uhr auf Höhe des Zentralfriedhofs beginnen und in die Henkestraße führen. Bei der von "Extinction Rebellion" entwickelten Protestform "swarmen" die Teilnehmenden für kurze Zeit auf einer Straße und bewegen sich dann weiter.

"Extinction Rebellion" ist eine internationale soziale Bewegung, die sich für den Artenerhalt und gegen die Klimakrise einsetzt. "Die Klimakatastrophe wird zu viel schlimmeren und existenzielleren Eingriffen in unser aller Leben führen als ein kurzer Stopp des Verkehrsflusses, wenn wir nicht sofort etwas dagegen unternehmen", so Lydia van Odijk, Mitglied von XR Erlangen. "Wir müssen zeigen, dass Handlungsbedarf besteht, auch wenn das manchmal unbequem ist! Denn wenn wir nichts tun, wird es noch viel unbequemer."

Die Erlanger Gruppe von "Extinction Rebellion" lädt jeden Montag um 20 Uhr zum offenen Treffen im Kulturzentrum E-Werk ein. red