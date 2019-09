Extinction Rebellion lädt zum Infoabend ein

Der Extinction Rebellion Erlangen veranstaltet im September die Vortragsreihe "Aufstand oder Aussterben", um über die Klimakatastrophe und Handlungsmöglichkeiten zu informieren. Auftakt ist der Infoabend am heutigen Montag, 9. September, um 20.15 Uhr im Tanzwerk des E-Werks. Thema des Abends werden Ursachen und Folgen der Klimakrise sowie mögliche Auswege sein. Extinction Rebellion ist eine internationale soziale Bewegung, die sich für den Artenerhalt und gegen die Klimakrise einsetzt. Der Vortrag wird zu den folgenden Terminen in unterschiedlichen Stadtteilen wiederholt: Donnerstag, 12. September, um 17.30 im Kulturpunkt Bruck, Fröbelstraße 6, am Freitag, 13. September, um 19 im evangelischen Familienzentrum, Bismarckstraße 19, am Dienstag, 17. September, um 20 Uhr im E-Werk Clubbühne, Fuchsenwiese 1 und am Mittwoch, 18. September, um 20 Uhr im Bürgertreff "Die Scheune", Odenwaldallee 2. Des Weiteren lädt die Erlanger Gruppe jeden Montag um 20 Uhr zum offenen Treffen im E-Werk ein. red