Expertin in Sachen Demenz

Sophie Rosentreter kommt mit einer wichtigen Mission am 28. April nach Bad Kissingen: Sie berichtet von der Demenz ihrer Großmutter Ilse und ihrem eigenen Weg, dieser Erkrankung mit neuem Verständnis zu begegnen. Ein Erlebnis, das sie auf Einladung vom KompetenzNetzwerk Demenz schildert. Dazu verknüpft sie eigenes Erleben mit gewonnenem Know-how zu einem Konzept, das Angehörige stark macht und Pflegeprofis ermutigt. Über neun Jahre begleitete sie die fortschreitende Demenz ihrer Großmutter Ilse und stand - gemeinsam mit ihrer Familie -

oftmals hilflos vor den Veränderungen, die mit der geliebten

Großmutter geschahen. Dies war ein Wendepunkt im Leben der Moderatorin. Sie ließ sich in der Pflege schulen und lernte von den Besten, die im Themenbereich Demenz versiert sind. Heraus kam das Konzept "Ilses weite Welt".

Bewusst langsamer gefilmt, sehr viel langsamer als alles, was man aus Film und Fernsehen kennen. Alltagshandlungen wie Kinder im Tierpark, Haushalts- und Alltagserleben werden in Echtzeit eingefangen. Dazu gibt es Materialien, die behutsam das Erinnern fördern und zugleich den Dialog mit den erkrankten Menschen wieder ermöglichen. Das Konzept richtet sich sowohl an Pflegeprofis als auch an pflegende Angehörige. Der Vortrag wird unterstützt vom Kompetenz-Netzwerk Demenz im Landkreis Bad Kissingen, das an diesem Tag mit einem eigenen Stand seinen neuen Demenzwegweiser und seine Veranstaltungsreihe vorstellt. Der Eintritt ist frei. Beginn ist um 11 Uhr im Rossini-Saal. red