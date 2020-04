Expertentipps zur Wohnraumgestaltung

"Die Wirkung der Innenarchitektur hat einen großen Einfluss auf den Gemütszustand." Wenn Professor Rudolf Schricker von der Coburger Hochschule über seine Wissenschaftsdisziplin spricht, ist die Begeisterung herauszuhören. Wohnraumgestaltung geht für ihn über das bloße Einrichten oder Renovieren eines Zimmers hinaus – und kann zu einer komplexen Angelegenheit werden: Licht, Akustik, Baustoffe, aber auch Kreativität sind nur ein paar Komponenten, die Einfluss auf die Gesamtatmosphäre eines Raums haben können.

Das richtige Licht

"Licht beeinflusst den Hormonhaushalt der Menschen", weiß Schricker. Eine unveränderbare Leuchte in der Mitte des Raums ist aus seiner Sicht keine gute Lösung. Viel mehr sei ein Mehrkomponentenlicht zu bevorzugen: ein direktes Licht nach unten – von Schricker scherzhaft "Putzlicht" genannt –, ein gerichtetes Licht zum Lesen sowie ein atmosphärisches Licht. "Je mehr so eine Leuchte kann, umso besser", erklärt er. Auch dimmbar solle sie sein – so könne der Nutzer sie an den natürlichen Sonnenstand anpassen. Der reguliere die menschlichen Botenstoffe: "Das haben unsere Vorfahren schon seit Tausenden von Jahren intus."

Akustische Probleme beheben

Gerade in Zeiten von Corona ist es, aus Sicht des Experten wichtig, seinen Freiraum in den eigenen vier Wänden zu suchen – oder zu schaffen. Das sei oft nicht einfach, da viele Räume zu hallig seien. Um die Raumakustik zu verbessern, gibt er ein paar Tipps. So könnten dicke Vorhänge, ein aufgehängtes Badetuch oder andere weiche Materialien den Schall absorbieren.

Akustikbilder seien ebenfalls eine Option, wie Schricker weiß. Hierbei ist das Bild mit Materialien hinterlegt, die eine akustische Wirksamkeit aufweisen. Auch eigens dafür geschaffene Sitzmöbel, wie beispielsweise Ohrensessel, seien eine Möglichkeit, einen eigenen Rückzugsort zu schaffen.

"Gesunde" Baustoffe

"Es gibt Baustoffe, die wahnsinnige Giftcocktails sind und dennoch verwendet werden, weil sie schick aussehen", sagt Rudolf Schricker. Naturprodukte seien zu bevorzugen, sofern sie keine schädliche Imprägnierung haben – die Verarbeitungsrichtlinien müssen stets online gestellt sein. Holz, Stoffe mit hölzerner Grundlage, Wolle oder Kork zählen somit zu den "gesunden" Baustoffen. Der Vorteil eines Schurwollteppichs sei beispielsweise, dass er quasi selbstreinigend sei. "Er muss nur oberflächlich abgesaugt werden – die Chemiekeule ist nicht nötig", erklärt der Professor. Beim Kork sei das ähnlich – bei dem genüge es, feucht zu wischen. Als Boden sei er zudem fußschonend und sehr resistent.

Kreativität ist gefragt

Eine Möglichkeit, seinen Wohnraum aktiv aufzuwerten, ist aus Sicht des Fachmanns auch die eigene Gestaltungskraft: "Jeder ist sein eigener Innenarchitekt, wenn man ihn nur lässt. Gerade während der Ausgangsbeschränkungen, wenn die Familien viel Zeit zu Hause verbringen, gebe es da viele Möglichkeiten. Als Beispiel nennt Professor Schricker die Wandgestaltung und Bebilderung. Hierbei kann sich aus seiner Sicht jeder ein Stück weit selbst verwirklichen: "Bevor Sie in eine Galerie gehen und ein Bild erwerben, malen Sie doch selbst eins."