Expertenhotline zum Schulstart geschaltet

Nach den großen Sommerferien starten bald alle Schüler in Bayern in ein neues Schuljahr. Damit der Start erfolgreich und vor allem gesund verläuft, schaltet die DAK-Gesundheit Coburg am Montag, 26. August, eine Expertenhotline für Eltern schulpflichtiger Kinder. "Wie sieht der ideale Pausensnack aus? Wie erkenne ich, dass mein Kind überfordert ist, und wie sollte der Schulranzen gepackt sein, damit keine Rückenprobleme auftreten?" Diese und viele andere Fragen beantworten die Ärzte an der Beratungshotline. Das kostenfreie Angebot steht Versicherten aller Krankenkassen zur Verfügung. Die Experten sind von 8 bis 20 Uhr unter der kostenfreien Rufnummer 0800/1111841 zu erreichen. red