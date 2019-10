Im Rahmen der Vortragsreihe "Prothesendesign" der Hochschule gibt es am Mittwoch, 30. Oktober, ein Expertengespräch mit Professor Jörg van Schoonhoven, Chefarzt für Handchirugie am Rhön-Klinkum Bad Neustadt. Er informiert zum Thema Handprothese und steht für Fragen zur Verfügung. Beginn ist um 18 Uhr, an der Hochschule (Campus Friedrich-Streib-Straße), Raum 5-003. Der Eintritt ist frei. red