Experten-Vortrag für Eltern der Grundschüler

Der Elternbeirat der Grundschule Zeil/Sand lädt für Dienstag, 26. März, um 19 Uhr alle interessierten Eltern zum Experten-Vortrag unter dem Motto "Lernen macht glücklich" ins Rudolf-Winkler Haus in Zeil ein. Eltern sollen vor allem die kleinen, umsetzbaren Tipps erhalten, die im Familien- und Schulalltag sofort einen spürbaren Erfolg erzielen. Der Referent Jens Kühn, Dozent an der Akademie für Lernpädagogik, will die Eltern mit einer Mischung aus fachlichem Know-how, spannenden Fakten und humorvollen Anekdoten auf eine Reise durch den Schulalltag mitnehmen. red