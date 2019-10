Experten überzeugt von Wasserstoff

Um Wasserstoff als Antriebsform ging es unlängst beim diesjährigen Verkehrsforum des ADAC Nordbayern in Schlüsselfeld. "Wasserstoff: Stoff für die Mobilität der Zukunft!?" lautete das Thema, mit dem sich laut Pressebericht des Verkehrsclubs Experten des ADAC, aus Forschung und aus der Industrie auseinandergesetzt haben.

Mobilität der Zukunft? Für viele laute die Antwort: Elektromobilität auf Batteriebasis. Oft werde bei dem Thema der zukünftigen Antriebsformen nur an das schadstoffarme E-Auto gedacht. Wenn es um die Suche nach Ersatz für die fossilen Brennstoffe wie Erdöl geht, sei Wasserstoff als Speichermedium langfristig gesehen sehr zukunftsfähig. Allerdings nur dann, wenn er regenerativ hergestellt werde.

Erste Serienfahrzeuge wie der Toyota Mirai und der Hyundai Nexo seien schon auf dem Markt erhältlich. Was die Kunden bisher von der Wasserstoff-Technologie abschrecke, seien in erster Linie drei Faktoren: die Frage nach der Sicherheit des Stoffs, die Frage nach der Verfügbarkeit von Tankstellen und eine Aufklärung zum Thema Brennstoffzelle im Allgemeinen.

In der Zukunft angekommen

Moderator Jürgen Hildebrandt vom ADAC Nordbayern stellte die Frage, ob bei "Wasserstoff: Stoff der Mobilität der Zukunft!?" am Ende das Ausrufezeichen oder das Fragezeichen gestrichen werden sollte. Die vier Referenten waren sich einig: Das Fragezeichen ist unnötig. Lorenz Jung von H2 Mobility ergänzte: "Wenn Sie auf den Parkplatz schauen, sehen Sie, dass wir Referenten alle mit Wasserstoffantrieb angereist sind - daher können wir das Wort Zukunft auch gleich streichen!"

In der Tat sei die Wasser-stofftechnologie keine Zukunftsmusik mehr. In Deutschland gebe es mittlerweile 76 Wasserstofftankstellen, die sich hauptsächlich rund um die deutschen Metropolregionen finden lassen. H2 Mobility betreibt davon 69 Stück und plant in den kommenden Jahren 20 neue Tankstellen zu etablieren.

Der Bund zahlt Zuschüsse

Mit Toyota und Hyundai seien zwei große internationale Automobilhersteller dabei, mit der Brennstoffzelle durchzustarten. Beide Fahrzeuge kommen mit einem Neupreis von über 70 000 Euro daher. Was zuerst kostenintensiv wirke, relativiere sich aber mit der Förderung der Bundesregierung und den geringen Wartungskosten.

Dominik Herzog hat sich mit der Firma Hydrogenious LOHC Technologies aus Erlangen eines wichtigen Problems der Wasserstofftechnologie angenommen: dem Problem des Transports. In gasförmigem Zustand lässt sich nur wenig Wasserstoff transportieren, aber Hydrogenious LOHC Technologies haben eine Lösung gefunden, ihn zu verflüssigen und somit einfacher zu transportieren. red