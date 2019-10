Experten stehen bereit

In der Staatsbibliothek Bamberg begutachten Bibliothekare, Antiquare und eine Restauratorin am Samstag, 9. November, von 13 bis 16 Uhr Bücher und Handschriften, helfen bei deren inhaltlicher Bestimmung und beraten zu Fragen der Aufbewahrung, Restaurierung und Werteinschätzung.

Anmeldungen zur Büchersprechstunde werden ab dem heutigen Dienstag, 9 Uhr, ausschließlich unter Telefon 0951/95503-102 entgegengenommen. Hier erhalten Interessierte auch weitere Infos.

Wie steht es um das vom Großvater geerbte alte Buch oder um die Goetheausgabe in schönen Ledereinbänden aus den 20er Jahren? Ob sich die kostspielige Restaurierung des schadhaften Buches lohnt? Was steckt wohl hinter den unleserlichen Einträgen in Großmutters Tagebuch oder auf den Rückseiten der alten Schwarz-Weiß-Fotos? Sind die oft über Generationen gehüteten Familienschätze zu teuren, gesuchten Sammlerstücken geworden oder ökonomisch gesehen eher unbedeutend? Wer auf solche und ähnliche Fragen Antworten erhalten möchten, kann am 9. November derartige Familienerbstücke unseren Experten vorlegen.

Renommierte Fachleute

Bibliotheksdirektorin Prof. Bettina Wagner und ihr Stellvertreter Stefan Knoch, die Leiterin der Bibliothek des Bamberger Metropolitankapitels, Maria Kunzelmann, Buchrestauratorin Sabine Schumm sowie die Inhaber zweier renommierter Bamberger Buchantiquariate, Robert Lorang und Dieter Zipprich, werden vielleicht den einen oder anderen Schatz heben, wahrscheinlich aber auch Träume zerstören müssen, wie es in der Mitteilung heißt.

Die Staatsbibliothek Bamberg bietet ihre Büchersprechstunden zweimal im Jahr an. Das Angebot ist kostenlos und richtet sich ausschließlich an Privatpersonen. Aus rechtlichen Gründen können grundsätzlich nur unverbindliche Angaben zum Wert von Büchern gemacht werden, schriftliche Gutachten sind nicht möglich, heißt es in der Mitteilung. red