Experten sprechen über Ängste

Am Montag, 17. September, um 18 Uhr lädt der Förderverein Patientenclub- Besucherdienst zu den öffentlichen Vorträgen über "Medikamentöse Behandlung und Klinische Hypnose bei Angststörungen" und "Umgang mit den Angstpatienten" in die ESG am Markusplatz 1 in Bamberg ein. Es sprechen der Psychiater Markus Wolf, die Psychologin Knarik Martirosyan und der Krankenpfleger El-Sayed Nofal. Der Eintritt ist frei, Anmeldung sind nicht notwendig. Weitere Infos gibt es bei Heike Nofal, Telefon 0951/5193029 oder www.foerderverein-patientenclub.de. red