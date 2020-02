Experten geben Antworten auf die aktuellen Klimafragen

"Unsere Welt brennt, wir liefern Lösungen!" Unter diesem Motto geben der Journalist Franz Alt und Mario Münch, geschäftsführender Inhaber von Münch Energie (Rugendorf), am Donnerstag, 20. Februar, um 19 Uhr, im Kronacher Kreiskulturraum Antworten auf aktuelle Klimafragen. "Lust auf Zukunft" hat Franz Alt seinen Vortrag überschrieben. Anhand konkreter Beispiele zeigt der bekannte Fernsehjournalist und erfolgreiche Buchautor, dass es möglich ist, die Erde für künftige Generationen lebenswert zu erhalten. Es gebe bereits, so Alt, sehr positive Ansätze für eine Transformation in Bereichen wie der solaren Energieversorgung, dem Verkehrswesen, der globalen Wasserwirtschaft, der Land- und Forstwirtschaft oder auch im Bereich der zukünftigen Arbeitswelt.

Förderer der Solarenergie

Als Inhaber eines der größten dezentralen Energieversorgungs-Unternehmen Deutschlands kennt Mario Münch die Herausforderungen des Klimawandels. In seinem Impulsvortrag "Chancen durch regenerative Energien" zeigt er praxisnahe und zukunftsfähige Lösungen zum Klimaschutz. Als Förderer der Solarenergie engagieren sich die beiden Redner seit vielen Jahren für eine nachhaltige Energie- und Umweltpolitik. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Um Registrierung wird gebeten unter www.muench-energie.de/zukunft, unter Tel. 09223/94598426 oder direkt am Veranstaltungsabend vor Ort. red