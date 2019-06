Experten diskutieren

Wer die kleine aber feine Ausstellung von Joan Jonas im Naturkunde-Museum noch sehen will, muss sich jetzt beeilen, denn sie läuft nur noch bis 2. Juni. Zu diesem Anlass gibt es eine Abschlussveranstaltung am Sonntag um 11 Uhr mit Peter Wendl, Dozent an der Akadamie Nürnberg für transmediale Räume, und Notbuga Karl, Kuratorin der Ausstellung. Wendl war lange in der Forschungsgruppe _f von Georg Winter aktiv. Anlässlich der gezeigten Arbeit "In the Trees II (2018)" werden interessante Aspekte diskutiert, nicht zuletzt, inwiefern so eine Performance-Ikone der 70er Jahre wie Joan Jonas nun ein eigenes Alterswerk hervorbringt, das immer noch provokant und irritierend frisch ist, heißt es in der Mitteilung. red