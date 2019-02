Experte zeigt den Obstbaumschnitt

Das BBV-Bildungswerk im Bezirk Oberfranken, Geschäftsstelle Kronach, lädt alle Interessenten zur Veranstaltung "Der richtige Obstbaumschnitt" ein. Als Referent konnte Obst- und Gartenbauvereinsvorsitzender Ottmar Löffler aus Effelter gewonnen werden, welcher in Theorie und Praxis Infos zur richtigen Schnitttechnik und Pflege von Obstbäumen vermittelt. Die Veranstaltung findet am Samstag, 2. März, ab 9 Uhr in Effelter, Alte Schule, statt. Anmeldungen nimmt die BBV-Geschäftsstelle unter der Telefonnummer 09261/60670 entgegen. red