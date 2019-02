Experte klärt über Düngeverordnung auf

Um die Umsetzung der Düngeverordnung 2019 geht es bei den anstehenden Gebietsversammlungen des Bayerischen Bauernverbands. Hierzu spricht Nikolaus Ehnis, Planzenbauberater beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürth. Termine sind am Mittwoch, 13. Februar, um 19.30 Uhr im Gasthaus "Zur Sonne" in der Mühlgasse 10 in Lonnerstadt, und am Mittwoch, 20. Februar, um 14 Uhr im Landgasthof Popp in der Hüttendorfer Straße 1 a in Erlangen-Hüttendorf. red