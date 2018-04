Experte für Rheuma

red



Rheuma betrifft junge und alte Menschen gleichermaßen. Alleine in Deutschland sind rund neun Millionen Patienten betroffen. "Rheumaerkrankungen und deren Behandlung kommt eine wachsende Bedeutung in der modernen Medizin zu. Deshalb sind wir sehr erfreut, dass mit Dr. Turin ab sofort ein absolut anerkannter Experte auf diesem Gebiet, mit uns zusammenarbeitet", sagt Klinikgeschäftsführer Daniel Amrein.Dr. med. Igor Turin ist niedergelassener Internist und Rheumatologe in Karlstadt. Er wird in enger Abstimmung mit den Chefärzten des Helios St. Elisabeth-Krankenhauses die stationären Rheumapatienten in Bad Kissingen vor Ort behandeln. Die Unterbringung erfolgt in der Abteilung für Innere Medizin. "Wir ermöglichen für die Region Bad Kissingen erstmals eine stationäre fachrheumatologische Behandlung. So können Rheumapatienten auch wohnortnah in Bad Kissingen behandelt werden", so Dr. Turin. Die Anmeldung zur stationären Aufnahme in Bad Kissingen ist über die Praxis von Dr. Turin unter Tel.: 09353/8222 und i nfo@gp-karlstadt.de oder über das Sekretariat von Chefarzt Dr. Steinbach im Helios St. Elisabeth-Krankenhaus unter Tel.: 0971/805 51 01 möglich.