Experte Aull fordert Umdenken

Zu einem interessanten Vortrag des Ingenieurs für Kunststofftechnik, Wolfgang Aull, über das Thema "Umweltproblem Kunststoff" hatte die Hanns-Seidl-Stiftung das Bündnis für Familien und Senioren in Knetzgau eingeladen. Der Vortrag fand auf dem Gelände der Firma Koppitz Entsorgungs-GmbH statt.

Chancen und Risiken

Bei dem sehr gut besuchten Vortrag ging der Referent auf die Chancen, die Plastik bietet, aber auch die heute bekannten Risiken ein, wie das Bündnis mitteilte. Zwei Millionen Jahre lang seien die Menschen ohne Kunststoff ausgekommen, erklärte er. Heute sei ein derartiges Leben nicht mehr denkbar.

348 000 000 Tonnen Plastik wurden laut Aull 2017 produziert, und die Prognosen gingen steil nach oben. Fest stehe, dass sich bei unsachgemäßem Umgang ein beachtlicher Anteil davon in der Welt verteile.

Spuren

Kunststoff hinterlasse seine Spuren an Land, zu Wasser, in der Luft, schilderte Aull, der früher beim Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises tätig war. Mit zuweilen verheerenden Auswirkungen sowohl für die Natur als auch für den Menschen. Aull zählte Atemwegserkrankungen, die Begünstigung von Krebs und den Einfluss auf die Gene bei unsachgemäßem und leichtfertigem Umgang mit Kunststoffen auf.

Es sei also an der Zeit für ein Umdenken. Die EU-Plastikstrategie umfasse das Verbot von Einwegkunststoffen, habe verbesserte Eignung für ein stoffliches Recycling zum Ziel und wolle ein weltumfassendes Umdenken erreichen. Abfallvermeidung, regional und saisonal einkaufen und so manchen Konsumartikel im Regal liegen lassen sind laut Aull geeignete Wege, um der Plastiklawine gegenzusteuern.

Verheerende Folgen

Die anschließende Führung über das Betriebsgelände verdeutlichte zwei Beobachtungen: Die Bereitschaft zur Wertstofferfassung in der Region ist beachtenswert und der sorglose Umgang mit Störstoffen kann verheerend sein, wie die Bilder der ausgebrannten Lagerhalle auf dem Gelände der Firma Koppitz deutlich zeigen. red