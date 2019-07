Experimentieren am und mit Wasser

Dem Element Wasser widmet sich die Naturpädagogin Renate Nüßlein am Samstag, 6. Juli. Sie geht mit Kindern der Frage nach, wie sich Wasser anfühlt, welche Geräusche es machen und was alles auf dem Wasser schwimmen kann. Die Umweltstation Weismain lädt dazu alle Mädchen und Jungen ab sechs Jahren ein. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Kelbach bei Prächting (rund 200 Meter vor Prächting rechts abbiegen und den Hinweisschildern "Natur reality" folgen). Dem Wetter entsprechende Kleidung, Wasserschuhe, Handtuch, Sonnenschutz und eine kleine Brotzeit sind mitzubringen. Die Aktion dauert etwa zweieinhalb Stunden. Anmeldungen nimmt die Umweltstation Weismain unter der Telefonnummer 09575/921455 oder via Mail (umweltstation@landkreis-lichtenfels.de) entgegen. red