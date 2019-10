Exotisches, Romantisches und Freches

Auch im Winterhalbjahr will der Heimat- und Verschönerungsverein Höchstadt aktiv bleiben und regelmäßig heimat- oder saisonbezogene kulturelle Veranstaltungen anbieten. Gedacht ist das Ganze nicht nur für die Mitglieder, sondern für alle Interessenten.

Der Auftakt ist schon am Samstag, 19. Oktober, 19.30 Uhr, ein Abend mit dem Biologen und Naturfotografen Jürgen Schmidl mit dem Titel "barkArt" oder "Wo Spix nicht war!" "barkArt" steht dabei für Baumrindenkunst und Schmidl will gleichermaßen für Erstaunen wie Überraschung sorgen.

Er lehrt und forscht an der FAU zu zoologischen und ökologischen Fragen der Artenvielfalt, insbesondere der Insektenwelt. Schmidl hat an verschiedenen internationalen Expeditionen in entlegene und weitgehend unerforschte Gebiete der tropischen Regenwälder - z.B. in Panama, Australien, Vanuatu, Ecuador und Französisch Guayana - teilgenommen.

Auf der Insel Espiritu Santo/Vanuatu entstand neben wissenschaftlichen Studien zur Insektenwelt die Bilderserie "Lebensbilder der Baumrinden im Regenwald", die an diesem Abend im Rahmen einer Vernissage und Präsentation zu sehen sein wird. Schmidl will damit dem Betrachter die Vielfalt, Ästhetik, Einzigartigkeit, Fragilität und Vergänglichkeit dieses kleinen Ausschnitts eines Waldes näher bringen. Es sind maßstabsfreie Bilder, Größe und Ausdehnung der dargestellten Objekte sind bei erster Betrachtung meist unklar und die Deutung der abgebildeten Wirklichkeit muss der Fantasie anvertraut werden.

Der Vortrag nimmt das Publikum mit auf eine naturkundliche Wanderung von Meereshöhe bis auf 1100 Meter im tropisch-vulkanischen Gebirge eines ozeanischen Regenwaldes. Neben der Flora und Fauna werden auch kulturelle und sprachliche Eigenheiten dieses faszinierenden Inselreiches Vanuatu vermittelt. Ein Abend, der inhaltlich in die aktuelle Diskussion um die Fortdauer des Planeten passt.

Am Samstag, 9.November, ist dann Zeit für "Romantisches Franken". Corinna Schreiter (Gesang) und Stefan Grasse (Gitarre) erzählen und besingen Frankens Berge, Burgen und Bäche in Volks- und Kunstliedern.

Weiter geht es am Mittwoch, 20. November, mit der Verleihung des Höchstadter Ziegels als Anerkennung für gelungene Restaurierungen altehrwürdiger Häuser in Höchstadt und Umgebung. Eine besondere Geste des Heimatvereins, für die extra handgefertigte Ziegel in Auftrag gegeben wurden. Hier ist der Eintritt frei.

Für die Adventszeit wurde für Samstag, 7. Dezember, die Erzählerin und Musikerin Ulrike Bergmann eingeladen. Sie erzählt eine ganz besondere Weihnachtsgeschichte mit dem Titel "Weihnachten schnörkellos....!" und verziert ihre Erzählung mit Musik und Liedern auf der historischen Drehleier.

Im neuen Jahr gibt es dann am 11. Januar "Flotte Musik und freche Texte", dargeboten von Daniela Stockmann und Reinhard W. Grasse, musikalisch eingerahmt von den "Höchstadter Sax'n".

Am Samstag, 1.Februar, ist der Schrifsteller und Autor Helmut Haberkamm mit einer speziell auf Höchstadt abgestimmten Mischung von Gedichten und Anekdoten aus seinen Büchern zu Gast. Der vielsagende Titel "Neiwärds und nauswärds - Dexde mit Hoch- und Diefsinn" lässt ein breites literarisches Spektrum erwarten, sozusagen eine "Heeescherder Mischung"!

Alle Veranstaltungen finden in der Weinstube "Zum Zwetschger" statt und beginnen jeweils um 19.30 Uhr.

Karten gibt es im Vorverkauf in der Weinstube in Höchstadt in der Hauptstraße 1, freitags bis Samstags von 18 bis 23 Uhr oder bei R.Grasse unter der Telefonnummer 0151/27185172 bzw. bei Georg Römer (09193/1835 oder 0176/72956138). red