Exotische Instrumente und zweistimmige Melodien

Am Rande des Workshops "Handpan spielend lernen" findet am Samstag, 29. Juni, um 20 Uhr im Burghaslacher Ortsteil Oberrimbach im "Punkt XII" ein Konzert mit Cora Krötz statt.

Die Musikerin und Musikpädagogin spielt eigene Kompositionen, in denen Obertongesang, eigene Gesänge und Stimmimprovisationen zu außergewöhnlichen Harmonien und nie gehörten Klangkombinationen verschmelzen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mit unglaublicher Vielseitigkeit und Musikalität lässt sie beim Obertongesang zweistimmige Melodien aus einem Munde erklingen - und gehört damit zu den wenigen Frauen weltweit, die das beherrschen. Cora Krötz begleitet sich selbst mit verschiedenen Handpans (einer Trommel mit Tönen aus Metall), einer Kotamo (einem harfenähnlichen Instrument, bei dem die Klänge einer japanischen Koto, einer indischen Tanpura und eines europäischen Monochords zusammenklingen), einer RAV-Vast (eine Metall-Zungentrommel) und verschiedenen Klanginstrumenten (unter anderem Gong, Sansula, Oceandrum). Alles Instrumente, die selbst sehr obertonreich klingen und dem Hörenden den Eindruck vermitteln, als wäre ein ganzes Ensemble am Klingen. So soll ein wohltuender Klangraum entstehen, der berührt, beruhigt und bewegt. Mehr Informationen gibt es unter www.corakroetz.de. Karten zu zehn Euro gibt es an der Abendkasse. red