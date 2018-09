Exkusion zum Tag des offenen Denkmals

Die VHS Hollfeld und der CHW-Bezirksgruppe Hollfeld bieten am Sonntag, 9. September, eine Exkursion: "Entdecken was uns verbindet - Unser Stadtturm St. Gangolf und die Stadttürmer", an. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Kulturzentrum St. Gangolf in Hollfeld. Die Führung übernimmt Günther Hofmann, Kirchenmaler und Restaurator. red