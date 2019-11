Im Rahmen der Dienstagreihe werden am Dienstag, 12. November, die Exkursionen der Hochschule im Audimax des Campus Design (Hofbrauhaus) präsentiert. Im Fokus stehen unter anderem die Exkursionen, die nach Brasilien, Chicago und Norwegen sowie Marokko, Madrid und in den Balkan führen. Die Studenten der Fachrichtungen Produktdesign, Innenarchitektur, Architektur und Bauingenieurwesen studieren nicht nur am Campus selbst, sondern auch in den verschiedensten Städten der ganzen Welt. Der Vortrag im Audimax beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist wie immer bei der Dienstagreihe kostenlos. red