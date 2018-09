Exkursion zur Flora und Fauna des Weinhügels

Der Kur- und Tourismus-Service unternimmt am heutigen Samstag um 13 Uhr eine geführte Wanderung in die Flora und Fauna des Weinhügels mit Einkehr. Die Wanderstrecke beträgt etwa acht Kilometer. Die Leitung hat Wolfgang Hüttner inne. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Gasthof "Zum Löwen" in Schwabthal. Für Inhaber einer Gästekarte ist die Exkursion kostenlos. red