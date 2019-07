Die Umweltstation Weismain bietet im Rahmen der Bayern-Tour-Natur am Samstag, 20. Juli, eine Führung mit Josef Schröder zum Weinhügel bei End an. Auf dem wegen seines besonderen Artenreichtums ausgewiesenen Naturschutzgebiet gibt es eine Fülle seltener Pflanzen zu bewundern. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Rabenmühle bei End. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red