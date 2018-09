Exkursion zum Thema Fledermäuse

Der Rhönklub Zweigverein Münnerstadt bietet am Samstag, 15. September, eine naturkundliche Wanderung an, an der auch Nichtmitglieder teilnehmen können. Der Fledermausexperte Georg Warnke vom Bund Naturschutz führt die leichte Tour von sieben Kilometern Länge, die etwa drei Stunden dauert. Treffpunkt zur Bildung von Fahrgemeinschaften ist um 13.30 Uhr am Parkplatz am Oberen Tor oder direkt um 14 Uhr an der Rhönhalle in Unterelsbach. Im Anschluss ist eine Rucksackbrotzeit vorgesehen. Die Leitung hat Ute Krais, Tel.: 09733/4598 oder 0151/658 743 48. Weitere Infos unter http://www.rhoenklub-muennerstadt.de. sek