Exkursion zum Pflanzenwasser

"Pflanzenwasser - mehr als ein Nebenprodukt der Destillation" heißt eine Veranstaltung im Steigerwaldzentrum. Pflanzenwasser oder Hydrolat ist das, was bei der Destillation von ätherischen Ölen aus Pflanzen übrig bleibt. Aber es ist bei weitem kein Abfallprodukt, sondern ist immer noch reich an heilsamen Bestandteilen. Die Exkursion findet am Sonntag, 17. November, von 14 bis 16.30 Uhr statt. Die Teilnehmer treffen sich im Foyer des Steigerwald-Zentrums. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. Anmeldung unter Telefon 09382/319980 oder info@steigerwald-zentrum.de. red