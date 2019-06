Die Kreisgruppe Lichtenfels des Bundes Naturschutz führt am Samstag, 22. Juni, um 14 Uhr eine Exkursion zum Patersberghof in Veitlahm durch. Eine Anmeldung ist bis 19. Juni unter Telefon 09571/ 2586 oder per E-Mail an lichtenfels@bund-naturschutz.de erforderlich. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Wanderparkplatz am Ortsausgang von Veitlahm Richtung Höfstätten. red