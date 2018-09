Exkursion zu Streuobstwiesen

Die Umweltstation Weismain bietet am Sonntag, 9. September, eine naturkundliche Exkursion mit Wilhelm Ebitsch an. Bei dem Rundgang geht es auf Streuobstwiesen sowie zu schönen alten Bäumen rund um Kleukheim. Als Naturkenner gibt der Referent sein Wissen gerne an die Teilnehmer weiter. Treffpunkt ist um 13 Uhr an der Kirche in Kleukheim. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine spezielle Anmeldung ist nicht erforderlich. red