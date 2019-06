Die Kreisgruppe Erlangen des Landesbunds für Vogelschutz veranstaltet am Samstag, 29. Juni, eine Schmetterlingsexkursion in der Fränkischen Schweiz mit Christoph Daniel. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Bushaltestelle Linie 219 in der Ortsmitte von Großenohe. red