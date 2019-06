Exkursion zu den Johannikräutern

Zurzeit haben Kräuter ihre größte Heilwirkung. Irene Prell aus Neuhaus informiert bei einer Führung, wie die Schätze der Natur für die Hausapotheke verwendet und in Kräuterköstlichkeiten verwandelt werden können. Die Sonnenkräuter sind Heilpflanzen für die Seele. Mit ursprünglichen Ritualen und Traditionen wie Feuer, Rauch und Tanz lassen die Teilnehmer gemeinsam die Johannikräuter aufleben. Anmeldungen sind bis Freitag, 21. Juni, bei Kräuterpädagogin Irene Prell, Adelsdorfer Straße 6, Adelsdorf/Neuhaus, Telefon 09195/7787 oder E-Mail an i.prell@t-online.de erforderlich. Treffpunkt am Montag, 24. Juni, ist um 19 Uhr in der Schlossstraße beim Brunnen in Neuhaus. Eine Aufwandsentschädigung wird vor Ort eingesammelt. red