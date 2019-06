Die Umweltstation Weismain bietet für Naturliebhaber am Sonntag, 23. Juni, um 14 Uhr eine etwa vierstündige Exkursion an. Wilhelm Ebitsch führt die Teilnehmer zu den Hünengräbern über den Keltenwall und Felsenhöhlen bis hin zur Küpser Linde. Treffpunkt ist am Gemeindehaus Oberküps. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es wird keine Gebühr erhoben. red