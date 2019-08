Exkursion zu den Hügelgräbern

Die Umweltstation Weismain bietet am Sonntag, 18. August, eine naturkundliche Wanderung mit Wilhelm Ebitsch an. Zuerst wird die Hankirche bei Prächting besichtigt, dann geht es weiter zum Waldgebiet Hanbüchlein mit zwölf Hügelgräbern. Ein Dorfrundgang in Oberleiterbach schließt sich an. Danach geht es zurück zum Ausgangspunkt. Unterwegs gibt Wilhelm Ebitsch als Kenner der Kulturlandschaft Infos. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Hankirche. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Festes Schuhwerk ist erforderlich. red