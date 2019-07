Exkursion zu den Fledermäusen

Interessierte können am Donnerstag, 1. August, an einer Fledermausführung in Pottenstein teilnehmen und hier die wundersame Welt dieser einzigartigen Tiere entdecken. Mit Hilfe eines Bat-Detektors können die Fledermäuse sogar gehört werden. Gelaufen wird durch die abendliche Stadt Pottenstein. Spätestens bei Einbruch der Dunkelheit dürften viele Fledermäuse beim nächtlichen Ausflug sehr gut beobachtet werden können. Treffpunkt für den zweistündigen Rundgang (geeignet ab sechs Jahren) ist um 21 Uhr. Anmeldung ist erbeten unter Telefon 015752713310 oder via E-Mail an info@die-fraenkische-schweiz.com. Beitrag: fünf Euro Kinder bis 15 Jahre, sieben Euro Erwachsene. red