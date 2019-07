Eine Flederma usexkursion findet am Donnerstag, 18. Juli, statt. Mithilfe eines Bat-Detektors können die Fledermäuse sogar gehört werden. Die Exkursion führt durch die abendliche Stadt Pottenstein. Die Exkursion dauert etwa zwei Stunden und ist für für Teilnehmer ab sechs Jahren geeignet. Anmeldungen sind erforderlich unter Telefon 01575/2713310 oder via E-Mail an info@die-fraenkische-schweiz.com. red