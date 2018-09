Exkursion zu den Bibern am Zeegenbach

In der noch bis zum 23. September zu sehenden Ausstellung im Naturkundemuseum Bamberg "Der Biber" erhalten die Besucher einen spannenden kulturhistorischen Abriss der vielfältigen Beziehungen zwischen Mensch und Biber sowie Einblicke in die Biologie dieser interessanten Nagetiere.

Auch im Stadtgebiet von Bamberg leben schätzungsweise vier Biberfamilien, und so ist es gut, mehr über diesen Mitbewohner zu wissen. Denn wie keine andere heimische Tierart vermögen es Biber, ihren Lebensraum selbst zu gestalten. Sie bauen Burgen und Dämme, fällen Bäume und schaffen dabei vielfältige Biotope: Tümpel und Teiche, Röhrichte und Nasswiesen. Dank ihrer Aktivität schaffen sie in ihrem Lebensraum ein kleines Stückchen "Wildnis", die in der sonst verplanten Kulturlandschaft selten sind. Andere Tiere wie Amphibien, Libellen und Fische profitieren davon und besiedeln diese Orte.

Doch bei dieser Lebensweise sind Konflikte zwischen Mensch und Biber zwar programmiert, aber in den meisten Fällen lösbar.

Um die Aktivitäten des Bibers und vor allem deren Folgen selbst zu erkunden, bietet das Museum zusätzlich zur Ausstellung eine Exkursion mit dem Biberberater der Stadt und des Landkreises Bamberg, Jürgen Vollmer, an. Der Biberexperte zeigt entlang des Zeegenbachs Bauwerke des Bibers, erzählt von der Lebensweise des Bibers und am benachbarten Getreidefeld wird auch auf die Konflikte mit ihm eingegangen.

Die Exkursion, die ausdrücklich auch für Kinder (in Begleitung der Eltern) empfohlen wird, findet am 14. September statt. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr am Parkplatz Almrauschhütte bei Amlingstadt. Die Exkursion dauert etwa 90 Minuten, die Anfahrt erfolgt mit eigenem Pkw. Anmeldungen für die Exkursion sind nicht notwendig. red