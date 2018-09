Exkursion vor Versammlung

Der Haushaltplan und Neuwahlen stehen unter anderem auf der Tagesordnung der Mitgliederversammlung des Landschaftspflegeverbandes Coburg Land am Donnerstag, 13. September, um 19 Uhr im Gasthaus "Hofmann" in Mittelwasungen. Zuvor ist eine Exkursion zu umliegenden Landschaftspflegeflächen geplant. Dazu ist Treffpunkt um 17 Uhr in der Ortsmitte von Plesten. red