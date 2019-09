Exkursion von Neuhaus nach Pegnitz

Eine Wanderung der VHS Forchheim am Mittwoch, 25. September, führt durch das Hasellohe-Tal zur Maximiliansgrotte in die "Steinerne Stadt" über Krottensee und zurück nach Pegnitz. Sie beginnt am Bahnhof in Neuhaus gegenüber der Kommunbrauerei. Nach eventueller Besichtigung der Tropfsteinhöhle wird im Gasthof "Grottenhof" zu Mittag gegessen. Danach laufen die Wanderer zur "Steinernen Stadt", die - je nach Wetterlage - besichtigt werden kann. Durch die Vogelherdgrotte und Krottensee geht es zurück nach Neuhaus. Die Wanderung ist circa 15 Kilometer lang. Anmeldung und Information beim VHS-Zentrum Forchheim, Hornschuchallee 20, www.vhs-forchheim.de, Telefon 09191/86-1060. red