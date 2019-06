Die Umweltstation Fuchsenwiese des LBV und der ADFC laden zur Exkursion "Naturschutz & Mountainbike" am Mittwoch, 26. Juni, ein. Die Friesener Warte bietet nicht nur für Mountainbiker eine attraktive Tour, sondern auch eine außergewöhnliche Vielfalt an Lebensräumen mit seltenen Pflanzen und Tieren. Brigitte Pfister (LBV) und Brigitte Weinbrecht (Landratsamt) werden die Naturbesonderheiten und sensiblen Naturbereiche zeigen. Es werden typische Mountainbike-Strecken begutachtet und Besucherlenkungsmöglichkeiten diskutiert werden. Treffpunkte für Mountainbiker ist um 18 Uhr der Stadionvorplatz in der Pödeldorferstraße 175. Tourenleiter ist Norbert Hetz, Telefonnummer 0951/30120511 bzw. 0176/96322882. Die Strecke ist 35 Kilometer lang, bergig und nur für Geübte geeignet. Treffpunkt für Wanderer ist um 19 Uhr der obere Wanderparkplatz bei Friesen. Anmeldung und Mitfahrmöglichkeit unter der Telefonnummer 0951/32626 oder E-Mail: bamberg@lbv.de. red