Exkursion: Jüdisches Bürgertum in Fürth

Der Freundes- und Förderkreis Synagoge Ermreuth veranstaltet am Sonntag, 15. September, eine Exkursion nach Fürth. Thema der Führung durch Mitarbeiter des Jüdischen Museums ist "Zwischen Rathaus und Nathanstift - jüdisches Bürgertum im 19. und 20. Jahrhundert". Start ist um 10 Uhr am Jüdischen Museum Franken in Fürth, Königstraße 89. Der 90-minütige Rundgang zeigt Orte jüdischer Stadtgeschichte. Anmeldung und Mitfahrgelegenheit über Vorstandsmitglied Franz Renker, Telefon 09191/4595, E-Mail franz.renker@gmail.com.