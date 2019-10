Der LBV, Kreisgruppe Bamberg, lädt am Freitag, 25. Oktober, um 16.30 Uhr zur Exkursion ins Uhurevier ein. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz zwischen Tiefenhöchstadt und Frankendorf. Die Wanderung führt die Teilnehmer zur Almadlerhütte, von wo aus sie einen guten Blick auf die Kletterfelsformationen haben, die in der Kernzone eines Uhureviers liegen. Mit etwas Glück werden die Teilnehmer die imposanten Nachtgreife nicht nur hören, sondern auch sehen. Bitte an festes Schuhwerk und ein Fernglas denken. red