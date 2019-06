Exkursion in die Sandgrube

Die Umweltstation Lias-Grube lädt im Rahmen der "Bayern-Tour Natur" am Freitag, 14. Juni, zu einer Sandgrubenexpedition ein. Der Treffpunkt ist um 15.30 Uhr am Parkplatz zur Schleuse 94 bei der Firma Roth in Eggolsheim. Anmeldung ist erforderlich telefonisch unter 09545/950399 oder per E-Mail an info@umweltstation-liasgrube.de. Kosten: fünf Euro. Die Teilnehmer lernen mit dem Naturschutzwächter Gunther Brokt Wissenswertes über Sandabbau und -nutzung und was die Natur macht, wenn die Bagger wieder weg sind. Diese Wanderung ist für Familien geeignet. Festes Schuhwerk wird empfohlen. red