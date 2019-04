Exkursion in den Forchheimer Stadtwald

Am Sonntag, 7. April, veranstaltet die Kreisgruppe Forchheim des Landesbundes für Vogelschutz eine Exkursion zu den Spechten und Wasservögeln im Forchheimer Stadtwald beziehungsweise in die angrenzenden Örtelbergweihern ein. Die kleine Wanderung beginnt um 9 Uhr und endet etwa um 12 Uhr. Treffpunkt ist der "Krötenparkplatz" am Fürstenweg in Forchheim (von Forchheim kommend rechts an der Kreisstraße zur Jägersburg). red