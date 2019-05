Exkursion in das Naturschutzgebiet Büg

Am Sonntag, 5. Mai, lädt die Kreisgruppe Forchheim des Landesbundes für Vogelschutz von 6 bis 9 Uhr zu einer Vogelstimmenexkursion in das Naturschutzgebiet Büg bei Eggolsheim ein. Die LBVler hoffen, den Gästen anlässlich der frühen "Stunde der Gartenvögel" möglichst viele verschiedene Vogelarten zeigen zu können. Des weiteren gibt es Informationen zu "40 Jahre EU-Vogelschutz-Richtlinien". Treffpunkt ist am Pendlerparkplatz beim Tierheim in Forchheim, Zur Staustufe 36. red